Упростите выражение: 1)(72a2b4-11a2b2):(ab)+(8ab)*(-9a2b2)= 2)(63a3b2+45a2b):(9a2b)-(56a2b3):(8ab2)= 3)(4,4x3y4+5,5x4y3):(1,1xy)-(8xy2-12x2y)*(0,5xy)=

Алгебра
Упростите выражение: 1)(72a2b4-11a2b2):(ab)+(8ab)*(-9a2b2)= 2)(63a3b2+45a2b):(9a2b)-(56a2b3):(8ab2)= 3)(4,4x3y4+5,5x4y3):(1,1xy)-(8xy2-12x2y)*(0,5xy)=
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A^2b2(72b2-11):ав - 72а3b3=72ab3-72a3b3=72ab3(1-a2) 9a2b(7ab+5b):9а2b - 7ab=7ab+5b-7ab=5b 1.1x3y3(4y+5x):1.1xy - x2y2(4y-6x)=x2y2(4y+5x) - x2y2(4y-6x)=x2y2(4y+5x-4y+6x)=11x3y2
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