упростите выражение 25m в квадрате-(7+5m)тоже в квадрате
Алгебра
упростите выражение 25m в квадрате-(7+5m)тоже в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25m²-(7+5m)²=(5m)²-(7+5m)²=(5m-7-5m)(5m+7+5m)=-7(10m+7).
Гость:
25m2-49- 70m-25m2=-49-70m=-7(7+10m)
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