Упростите выражение. 2x/во 2 степени- 4 - 2/xао 2 степени - 4 : (x+1/2x-2 - 1/x-1) и найдите его значение при x=1/2

Алгебра
Упростите выражение. 2x/во 2 степени- 4 - 2/xао 2 степени - 4 : (x+1/2x-2 - 1/x-1) и найдите его значение при x=1/2
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Аааааааааааааааа какой вариант?
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