Упростите выражение a^2-16/a(умножить на)1/a-4(плюс)4-a/a.Найдите его значение при a=0,8.В от??ет запишите полученное число.
Алгебра
Упростите выражение a^2-16/a(умножить на)1/a-4(плюс)4-a/a.Найдите его значение при a=0,8.В от??ет запишите полученное число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раскрываем первые скобки по правилу сокращенного умножения. Сокращаем.На фото все показано ответ: 10
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