Упростите выражение (а+2)(а-3)-(а+3)^2 и найдите его значение при а=-1,5. в ответе запишите полученное число

Алгебра

Упростите выражение (а+2)(а-3)-(а+3)^2 и найдите его значение при а=-1,5. в ответе запишите полученное число

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