Упростите выражение : ДАЮ 40БАЛЛОВ 1)-1,2*3а 2)-0,8х*(-0,7) 3)-5b*2.4c 4)-6a*0.7b*(-0.5c) 5)-4/5х*5/16*(-9) 6)1/3/5Х*(-15/32y)
Математика
Упростите выражение : ДАЮ 40БАЛЛОВ 1)-1,2*3а 2)-0,8х*(-0,7) 3)-5b*2.4c 4)-6a*0.7b*(-0.5c) 5)-4/5х*5/16*(-9) 6)1/3/5Х*(-15/32y)
Ответ(ы) на вопрос:
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1) -3,6а2) 0,56х3) -12bc4) 2.1abc5) 2.25[6) -1/32y
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