Упростите выражение и найдите его значение 1) 15,2x+8,3+4,6x+7,5 при x=0,5; 2) 19,8y+-12,6y+4,37+3,1y при y=2,1 3)(6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7 помогите пожалуйста

Математика

Упростите выражение и найдите его значение 1) 15,2x+8,3+4,6x+7,5 при x=0,5; 2) 19,8y+-12,6y+4,37+3,1y при y=2,1 3)(6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7 помогите пожалуйста

Автор: Гость