Упростите выражение и найдите его значение 1) 15,2x+8,3+4,6x+7,5 при x=0,5; 2) 19,8y+-12,6y+4,37+3,1y при y=2,1 3)(6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7 помогите пожалуйста

Математика
Упростите выражение и найдите его значение 1) 15,2x+8,3+4,6x+7,5 при x=0,5; 2) 19,8y+-12,6y+4,37+3,1y при y=2,1 3)(6,5x-2,7x)+(13,4x-5,2x) при x=0,7 помогите пожалуйста
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 15,2х+8,3+4,6х+7,5=19,8х+15,8     х=0,5 19,8×0,5+15,8=25,7 2)19,8у+(-12,6у)+4,37+3,1у=10,3у+4,37   у=2,1 10,3×2,1+4,37=26 3)(6,5х-2,7х)+(13,4х-5,2х)=3,8х+8,2х=12х        х=0,7 12×0,7=8,4
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