Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700
Математика
Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2318+b+6682=9000+b, если b=5192, то 9000+5192=14192 2) 829-329+m=500+m,если m=700, то 500+700=1200
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