Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700

Математика
Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2318+b+6682=9000+b, если b=5192, то 9000+5192=14192 2) 829-329+m=500+m,если m=700, то 500+700=1200
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите подобрать фразиологизмы к этим картинкам срочно
Ответить
Биология
ПОМОГИТЕ, УМОЛЯЮ! ДАМ 50 БАЛЛОВ, ЕСЛИ ВСЕ РЕШИТЕ! КЛЕТОЧНОЕ СТРОЕНИЕ РАСТЕНИЙ ВАР??АНТ №1 1.Отличительные особенности клеток растений: А)пл...
Ответить
Химия
Имеется соединение, в составе которого на один атом цинка приходится один атом се??ы.Сколько граммов каждого вещества требуеся, чтобы получить 9,75...
Ответить
Литература
Подбери синонимы и антонимы к словам быстрый мягко радостно
Ответить
Математика
По плану бригада из пяти человек должна была убрать урожай моркови с площадью 3,4 г?? за 5 дней. Через два дня после начало работы два рабочих забо...
Ответить