Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700

Математика

Упростите выражение и найдите его значение 1 2318 плюс Б плюс 6682 при b равно 5195 2 829 минус 329 плюс 3 м равно 700

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