Упростите выражение и найдите его значение, с помощью формул сокращённого умноже??ия (5a-10)²-(3a-8)²+132a при a= -6 (3p-8)²+(4p+6)²+100p при p= -2

Алгебра

Упростите выражение и найдите его значение, с помощью формул сокращённого умноже??ия (5a-10)²-(3a-8)²+132a при a= -6 (3p-8)²+(4p+6)²+100p при p= -2

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