Упростите выражение и найдите его значение, с помощью формул сокращённого умноже??ия (5a-10)²-(3a-8)²+132a при a= -6 (3p-8)²+(4p+6)²+100p при p= -2
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение, с помощью формул сокращённого умноже??ия (5a-10)²-(3a-8)²+132a при a= -6 (3p-8)²+(4p+6)²+100p при p= -2
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
1)что было общего в деятельности первых русских князей? 2)каковы обстоятельства с??ерти игроря? 3)какие изменения внесла в управление древнерус...
Математика
Математика