Упростите выражение и подчеркните его коэффициент: a) -0.6a*(-3b)= б) -7/15p*30/40q*(0.28s) в) -2 1/6k*12/13t*(-p)*(-0.09n) две целых одна шестая

Математика

Упростите выражение и подчеркните его коэффициент: a) -0.6a*(-3b)= б) -7/15p*30/40q*(0.28s) в) -2 1/6k*12/13t*(-p)*(-0.09n) две целых одна шестая

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