Упростите выражение и подчеркните его коэффициент: a) -0.6a*(-3b)= б) -7/15p*30/40q*(0.28s) в) -2 1/6k*12/13t*(-p)*(-0.09n) две целых одна шестая
Математика
Упростите выражение и подчеркните его коэффициент: a) -0.6a*(-3b)= б) -7/15p*30/40q*(0.28s) в) -2 1/6k*12/13t*(-p)*(-0.09n) две целых одна шестая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) -0,6а *(-3)*а*b= 1,8 аb (коэффициент 1,8) б) -7/15*30/40*0,28*p*q*s=-49/500 pqs (-49/500) в) -21/6*12/13*(-1)*(-0.09)*k*t*p*n=-189/650ktpn (-189/650)
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