Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.

Математика
Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)6х+10-х-7=5х+3; при х=-1.5; 5*(-1.5)+3= -4.5 2)0.9-1.8х-4х-5=-4.1-5.8х; при х=-4; -4.1-5.8*(-4)=19.1 3)1.68х-4.2-2.68х-5= -9.2-х; при х=3; -9.2-3= -12.2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
План к рассказу "Ёлка" автор Михаил Михайлович Зощенко)Заранее спасибо)))
Ответить
Қазақ тiлi
Сделайте ПОЖАЛУЙСТА синтаксический разбор предложения на казахском языке) Бізд??ң еліміз қай жағынан да бай мемлекет.
Ответить
Алгебра
Разложите на множители 2a^2b^3-28ab^2+98b
Ответить
Русский язык
Сочинение про собак на английском языке с переводом
Ответить
Химия
Н2О + Н2О2 + СО2 = Что получится в результате?
Ответить