Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.

Математика

Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.

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