Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.
Математика
Упростите выражение, найдите его значение:1)2(3x+5)-(x+7) при x=-1,5; 2)0,6(1,5-3x)-(4x+5)при x=-4; 3)4,2(0,4x-1)-(2,68x+5)при x=3.помогите пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1)6х+10-х-7=5х+3; при х=-1.5; 5*(-1.5)+3= -4.5 2)0.9-1.8х-4х-5=-4.1-5.8х; при х=-4; -4.1-5.8*(-4)=19.1 3)1.68х-4.2-2.68х-5= -9.2-х; при х=3; -9.2-3= -12.2
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