Упростите выражение.Подчеркните его коффициент в полученном выражении а)m*4,5*4= б)(-10)*a*1,2= в)x*(-2)*y*(-3 1/3)= Напишите немного объяснения пожалуйста!
Алгебра
Упростите выражение.Подчеркните его коффициент в полученном выражении а)m*4,5*4= б)(-10)*a*1,2= в)x*(-2)*y*(-3 1/3)= Напишите немного объяснения пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) m*4.5*4 = 18m б) (-10)*a*1.2 = (-10)*1.2*a = -12a в) x*(-2)*y*(-3.1/3) = (-2)*(-3.1/3)*x*y = 6.1/3xy Коэффициент - буквенная часть. Остальное просто считаем.
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