Упростите выражение.Подчеркните его коффициент в полученном выражении а)m*4,5*4= б)(-10)*a*1,2= в)x*(-2)*y*(-3 1/3)= Напишите немного объяснения пожалуйста!

Алгебра

Упростите выражение.Подчеркните его коффициент в полученном выражении а)m*4,5*4= б)(-10)*a*1,2= в)x*(-2)*y*(-3 1/3)= Напишите немного объяснения пожалуйста!

Автор: Гость