Упростите выражение применяя свойства умножения.Опредилите коэффициенты. 4а*5. 8b*3. 5c*2. y*3*16 x*8*5 x*6*11
Математика
Упростите выражение применяя свойства умножения.Опредилите коэффициенты. 4а*5. 8b*3. 5c*2. y*3*16 x*8*5 x*6*11
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Гость:
20a 24б 10с 8х 45у 56з 48у 40х 66х
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