Упростите выражение. Выделите коэффициент в полученном вырежнии: А) 5 * Х* 3,2 Б) Y* (-4) * 2,5 В) -100 * а * b * (-0,15) Прошу объяснить решение :)

Математика

Упростите выражение. Выделите коэффициент в полученном вырежнии: А) 5 * Х* 3,2 Б) Y* (-4) * 2,5 В) -100 * а * b * (-0,15) Прошу объяснить решение :)

Автор: Гость