Упростите выражение. Выделите коэффициент в полученном вырежнии: А) 5 * Х* 3,2 Б) Y* (-4) * 2,5 В) -100 * а * b * (-0,15) Прошу объяснить решение :)
Математика
Упростите выражение. Выделите коэффициент в полученном вырежнии: А) 5 * Х* 3,2 Б) Y* (-4) * 2,5 В) -100 * а * b * (-0,15) Прошу объяснить решение :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)16Х б)-10Y В)15АВ просто умножаешь числа друг на друга и приписываешь букву в конце
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