Упростите выражения: а)(5а2-2b)2+20a2b; b)x4-121-(x4+11)2; c)16m(m-1)-(4m-1)2; (Двойки в первом выраже??ии после 5а и в последних выражениях означают квадрат) СРОЧНО!заранее спасибо)
Алгебра
Упростите выражения: а)(5а2-2b)2+20a2b; b)x4-121-(x4+11)2; c)16m(m-1)-(4m-1)2; (Двойки в первом выраже??ии после 5а и в последних выражениях означают квадрат) СРОЧНО!заранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)=5а⁴-20а²b+4b²+20a²b=5a⁴+4b²; b)=x⁴-121-x^8-22x⁴-121=-x^8-21x⁴-242(^8-восьмая степень); с)=16m²-1-16m²+8m-1=8m-2
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