Упростите выражения: а)(5а2-2b)2+20a2b; b)x4-121-(x4+11)2; c)16m(m-1)-(4m-1)2; (Двойки в первом выраже??ии после 5а и в последних выражениях означают квадрат) СРОЧНО!заранее спасибо)

Алгебра

Упростите выражения: а)(5а2-2b)2+20a2b; b)x4-121-(x4+11)2; c)16m(m-1)-(4m-1)2; (Двойки в первом выраже??ии после 5а и в последних выражениях означают квадрат) СРОЧНО!заранее спасибо)

Автор: Гость