Упростите: (x+8)*(x-8)

Алгебра
Упростите: (x+8)*(x-8)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(х + 8) * (х - 8) = х^2 - 64; х^2 — х в квадрате.
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