Упростите запись суммы ,опустив знак "+" и скобки,где возможно и вычислите сумму: 1) (-4)+(+17)= 2)(+40)+(-10)=3)(+81)+(+11)=4)(-56)+(+20)=5)(+38)+(-21)=6)(-41)+(-39)=

Математика
Упростите запись суммы ,опустив знак "+" и скобки,где возможно и вычислите сумму: 1) (-4)+(+17)= 2)(+40)+(-10)=3)(+81)+(+11)=4)(-56)+(+20)=5)(+38)+(-21)=6)(-41)+(-39)=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) -4+17=13 2) 40-10=30 3) 81+11=92 4) -56+20=-36 5) 38-21=17 6) -41-39=-80
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