Упростить надо с-3-(7-2с) 6(x-2.5)-(1+9x)

Алгебра
Упростить надо с-3-(7-2с) 6(x-2.5)-(1+9x)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
С-3-(7-2с) = с-3-7-2с = -с-10 6(х-2.5)-(1+9х) = 6х-15-1-9х = -16-3х
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