Упростить неравенство 1-cos2a/sin2a

Упростить неравенство 1-cos2a/sin2a

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Неравенства я не увидел? а выражение упростим 1-cos2a/sin2a=1-ctg2a
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