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Упростить неравенство 1-cos2a/sin2a
Упростить неравенство 1-cos2a/sin2a
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Неравенства я не увидел? а выражение упростим 1-cos2a/sin2a=1-ctg2a
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