Упростить выражение 2а*7,5b

Алгебра
Упростить выражение 2а*7,5b
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2а•7,5b=14ab я просто не локона понимаю что тебе именно нужно в задании но если ты хотела решить то решение вот
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