Упростить выражение 3(5х-7)+8(2-х)и найти его числовое значение при х=-0,7
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Упростить выражение 3(5х-7)+8(2-х)и найти его числовое значение при х=-0,7
Ответ(ы):
Гость:
15х-21+16-8х=7х-5 7*-0,7-5=-4,9-5=-9,9
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