Уравнение 34*/m+1,2=61,2

Уравнение 34*/m+1,2=61,2

Ответ(ы):

Ответил Гость:
34*(м+1,2)=61,2 34м+40,8=61,2 34м=61,2-40,8=20,4 м=20,4:34=0,6 м=0,6
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