Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Уравнение (5*а-25):4=29-4*6
Уравнение (5*а-25):4=29-4*6
Ответ(ы):
Ответил Гость:
5a-25 /4=5 5a-25=20 5a=45 a=9
Похожие вопросы
Краткое содержание Павла Бажова " Голубая змейка"помогите пожалуйста
Визначити рядок, в якому іменники в родовому відмінку матимуть закінчення –У(-Ю): А. Модний трикотаж, знежирений кефір, державний бюджет, величний ...
3 3 3 3 3=366 какие знаки можно поставить? 3 3 3 3 3=198 какие знаки можно поставить?
Запиши уравнения и реши: 1.неизвестное число разделили на 9 и получили сто два. 2.какое число нужно умножить на 4 чтобы получить 132 ...
Что(кто?) является лишним в ряду 1) КПРФ 2) Аграрная партия России 3) Единая Россия 4) Трудовая Россия
Соченение на англиском языке тема как я провёл лето
Частное разности чисел 100011 и 99996 и числа 3.Найди его значение.
В коробке 44 карандаша причем цветных карандашей на 16 больше чем простые
1.Молекулой вещества называют: a)мельчайшую частичку вещества, сохраняющую все физические свойства этого вещества. b))мельчайшую частичку вещества,...
В фермерском хозяйстве 3 га заняты усадьбой и постройками,под посевами 380 га, под сенокосом 320 га, под лесом 40 га и под выгоном 120 га. Сколько ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск