Уравнение координаты имеет вид x=3+2t+0,5t^2 (м). A) Опишите характер движения. Б) Найдите начальную координату, модуль начальной скорости, ускорение. В)Напишите уравнение зависимости v=v(t). Найдите скорость точки через 1 с и ...

Физика

Уравнение координаты имеет вид x=3+2t+0,5t^2 (м). A) Опишите характер движения. Б) Найдите начальную координату, модуль начальной скорости, ускорение. В)Напишите уравнение зависимости v=v(t). Найдите скорость точки через 1 с и 2 с после начала движения.

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