Уравнение со скобками. x+(x+9)=21

Уравнение со скобками. x+(x+9)=21

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Х+(х+9)=21 2х+9=21 2х=21-9 2х=12 х=12:2 х=6
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