Уравнение составила по задаче а как решать не знаю, на уроке не было ПОМОГИТЕ!!!! 0,5/4+0,5-х/3=0,5/8+х/2
Математика
Уравнение составила по задаче а как решать не знаю, на уроке не было ПОМОГИТЕ!!!! 0,5/4+0,5-х/3=0,5/8+х/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.125+0.5-х/3=0.0625+х/2 0.625-х/3=625/10000+х/2 625/1000-х/3=1/16+х/2 48*5/8-48*х/3=48*1/16+48*х/2 30-16х=3+24х -40х=-27 х=27/40
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