Уравнение составила по задаче а как решать не знаю, на уроке не было ПОМОГИТЕ!!!! 0,5/4+0,5-х/3=0,5/8+х/2

Математика

Уравнение составила по задаче а как решать не знаю, на уроке не было ПОМОГИТЕ!!!! 0,5/4+0,5-х/3=0,5/8+х/2

Автор: Гость