Уравнение x^2-4x+3.Не решая уравнения,найдите 1/x1 + 1/x2. Если решать по теореме Виета,то искомая сумма будет равна -4/3. Данное решение является верным?
Алгебра
Уравнение x^2-4x+3.Не решая уравнения,найдите 1/x1 + 1/x2. Если решать по теореме Виета,то искомая сумма будет равна -4/3. Данное решение является верным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/х1+1/х2=(х1+х2)/х1*х2 по т виета х1+х2=4 х1*х2=3 подставим 1/х1+1/х2=4/3
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