Уравнение x^2-4x+3.Не решая уравнения,найдите 1/x1 + 1/x2. Если решать по теореме Виета,то искомая сумма будет равна -4/3. Данное решение является верным?

Алгебра

Уравнение x^2-4x+3.Не решая уравнения,найдите 1/x1 + 1/x2. Если решать по теореме Виета,то искомая сумма будет равна -4/3. Данное решение является верным?

Автор: Гость