Уравнения 1) 7 x 2 =3 10.) 2)5х-8=3х-8.) 3)1.2х-3=2- 1.3х) 4)5х-2,1.4=1.2х )5 2.5х -1=3.4х-6) 6) 2х-3.5 =3.4 х -1.2)
Математика
Уравнения 1) 7 x 2 =3 10.) 2)5х-8=3х-8.) 3)1.2х-3=2- 1.3х) 4)5х-2,1.4=1.2х )5 2.5х -1=3.4х-6) 6) 2х-3.5 =3.4 х -1.2)
Ответ(ы):
Гость:
2) 5х-8=3х-8 5х-3х=8-8 2х=0 х=0 3) 1.2х- 3=2-1.3х 1.2х+1.3х=2+3 2.5х=5 х=0.5 в остальном ты намудрила и скорей всего условие переписала неправильно
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