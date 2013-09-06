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Уравнения по алгебре. Помогите решить! х2-2=х х2+20=9х х2+3=4х
Уравнения по алгебре. Помогите решить! х2-2=х х2+20=9х х2+3=4х
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Х = 2х+2 х = 4х 9х=20-х2 9х=19х х=19-9 х=10
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