Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.
Математика
Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перемена длится в 9 раз короче урока, то перемена 45/9=5 мин 4 урока буду идти 45*4=180 мин, а 4 перемены 4*5=20мин 180+20=200 мин
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