Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.

Математика
Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если перемена длится в 9 раз короче урока, то перемена 45/9=5 мин 4 урока буду идти 45*4=180 мин, а 4 перемены 4*5=20мин 180+20=200 мин
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Написать на казакском текст на тему порядок движения на улице
Ответить
Русский язык
1.Мы живем в доме,... несколько лет назад.(построившем,построенный,построивший,пост??оенном).2.На выставке я увидела художника,...этот портрет(нари...
Ответить
География
Напишите синквей про уральский экономический район
Ответить
Биология
Растения, которые приспособились к росту через мерного количества влаги?
Ответить
Биология
Какие растения обитают в степи?
Ответить