Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.

Математика

Урок длится 45 мин, а перемена- в 9 раз короче урока. сколько длится четыре урока и перемены между ними.

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