Уровняйте методы электронного баланса: (a) Ca+HNO3---gt;Ca(NO3)2+N2O+H2O (b)S+H2SO4-----gt;SO2+H2O Рассчитайте эквивалентные массы окислителя и восстановителя.
Уровняйте методы электронного баланса: (a) Ca+HNO3---gt;Ca(NO3)2+N2O+H2O (b)S+H2SO4-----gt;SO2+H2O Рассчитайте эквивалентные массы окислителя и восстановителя.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
4Ca+10HNO3--->4Ca(NO3)2+N2O+5H2O Са(0) -2е =Са(+2) 4 восстановитель (процесс окисления) 2N(+5) + 8e =2N(+) 1 окислитель (процесс восстановления) S+H2SO4----->2SO2+H2O S(0) - 4e = S(+4) 1 восстановитель (процесс окисления) S(+6) +2e =S(+4) 2 окислитель (процесс восстановления)