Урожай зёрна собрали с площади в 343 га. С 75 га собрали по 19 ц, с 200 га - по 23 ц, а с остальной площади - по 25 ц. Каковой урожай зёрна?
Математика
Урожай зёрна собрали с площади в 343 га. С 75 га собрали по 19 ц, с 200 га - по 23 ц, а с остальной площади - по 25 ц. Каковой урожай зёрна?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M=m*S а) М=25*35=875ц б) m=108:18=6 килограммов в метре квадратном Сделай пж, лучший ответ....
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