Урожай зёрна собрали с площади в 343 га. С 75 га собрали по 19 ц, с 200 га - по 23 ц, а с остальной площади - по 25 ц. Каковой урожай зёрна?

Математика

Урожай зёрна собрали с площади в 343 га. С 75 га собрали по 19 ц, с 200 га - по 23 ц, а с остальной площади - по 25 ц. Каковой урожай зёрна?

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