Урожайность пшеницы 30ц/гаа ржи 18ц/га сколько гектаров земли было засеяно пшеницей и сколько рожью

Математика
Урожайность пшеницы 30ц/гаа ржи 18ц/га сколько гектаров земли было засеяно пшеницей и сколько рожью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не сказано, сколько было ржи, и сколько было пшеницы. Можно придумать так: пшеницы было 300 ц, а ржи- 162 ц ( 10 га- пшеница, 9 га - рожь)
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