Урожайность пшеницы у одного фермера составляет 14 га а у другого 19 га какой фермер и на сколько больше соберет урожай если под пшеницу у обоих фермеров отведено по 200 га?

Математика
Урожайность пшеницы у одного фермера составляет 14 га а у другого 19 га какой фермер и на сколько больше соберет урожай если под пшеницу у обоих фермеров отведено по 200 га?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 способ. 1) 19 - 14 = 5 (ц/га) - на столько больше урожайность у другого фермера; 2) 200 га * 5 ц/га = 1000 (ц) - на столько больше урожая соберёт другой фермер.  2 способ. 1) 200 га * 14 ц/га = 2 800 (ц) - урожай пшеницы у одного фермера; 2) 200 га * 19 ц/га = 3 800 (ц) - урожай пшеницы у другого фермера; 3) 3 800 - 2 800 = 1000 (ц) - на столько больше урожай у другого фермера. 1 т = 10 ц        1000 ц = (1000 : 10) т = 100 т Ответ: на 100 тонн больше соберёт урожай  другой фермер.
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