Ушел из жизни ветеран Но от обид, а не от ран, Где та страна, в которой жил, Что защищал, что он любил? Он трудно жил при жизни той, Ему теперь: "Кто ты такой?", "Медали можно ведь купить!", Как он такое мог простить? Д...

Литература

Ушел из жизни ветеран Но от обид, а не от ран, Где та страна, в которой жил, Что защищал, что он любил? Он трудно жил при жизни той, Ему теперь: "Кто ты такой?", "Медали можно ведь купить!", Как он такое мог простить? Другим путём идёт страна, Ему подачка не нужна, Дожил без денег до седин, И обходился без машин. А раны старые болят, Он помнит лица тех ребят, Что уходили на войну, Не видя первую весну. И вот уходят старики, Подчас от боли и тоски, Хотя есть внуки и семья, Они - история твоя! Кто автор и как называется это стихотворение? вам дадут 30 баллов пожалуйста умоляю

Автор: Гость