Уши совы, как пеленгатор, определяют точку, где копошится жертва. Почему после сло??а "пеленгатор" ставится запятая?
Русский язык
Уши совы, как пеленгатор, определяют точку, где копошится жертва. Почему после сло??а "пеленгатор" ставится запятая?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как это вставная конструкция(как пеленгатор) , её выделяют с двух сторон запятыми. вставную конструкцию мы можем убрать из предложения и смысл останется тем же.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Русский язык
Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 1) с тремястами студентами 2) красивое кашне 3)самый удачнейший 4) мы хотим. помогите...
Биология
Отметьте верные утверждения 1) гормоны вызывают сокращение скелетных мышц 2) гладкие мышцы регулируются и автономным отделом нервной системы, и г...
Русский язык
Помогите! Срооочно! Надо выписать деепричастия с теми словами, к которым они относятся 1) Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя.2) Под голуб...