Условие задачи ира прочитала книгу про гротер по 47страниц в день в тесении 5 дней, ?? за субботу и воскрисенье проситала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если а книге 495 мтраниц?

Математика

Условие задачи ира прочитала книгу про гротер по 47страниц в день в тесении 5 дней, ?? за субботу и воскрисенье проситала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если а книге 495 мтраниц?

Автор: Гость