Условие задачи ира прочитала книгу про гротер по 47страниц в день в тесении 5 дней, ?? за субботу и воскрисенье проситала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если а книге 495 мтраниц?

Математика
Условие задачи ира прочитала книгу про гротер по 47страниц в день в тесении 5 дней, ?? за субботу и воскрисенье проситала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, если а книге 495 мтраниц?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)135+47=182(стр) за всю неделю 2)495-183=313(стр) осталось
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