Условие задачи запиши в таблице в трех одинаковых коробках 15 кг печенья Коробка с конфетами на 3 кг тяжелее коробки с печеньемСколько кг конфет в 6 коробках если все коробки одинаковые по массе
Условие задачи запиши в таблице в трех одинаковых коробках 15 кг печенья Коробка с конфетами на 3 кг тяжелее коробки с печеньемСколько кг конфет в 6 коробках если все коробки одинаковые по массе
Ответ(ы):
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Масса Количество Всего кг 1 коробки коробок Конфеты ? , на 3кг больше І 6 ?кг І Печенье ?кг <-- 3 15кг 1)15:3=5(кг) - масса 1 коробки с печеньем 2) 5+3=8(кг) - масса 1 коробки с конфетами 3) 8*6=48(кг) - масса 6 коробок с конфетами