установіть відповідність між фізичним тілом і речовиною з якої складається фізичне тіло:

Химия
установіть відповідність між фізичним тілом і речовиною з якої складається фізичне тіло:
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