Установіть відповідність між фразеологічними синонімами 1. як у карася вовни; 2. як зірок на небі; 3. як водою вмило; 4. як Сірку муху з’їсти. А. як листу на дереві; Б. як хап ухопив; В. як рак на мілині; Г. як дурному з гори бігти; Д. як з цапа молока