Установіть відповідність міжвидами словосполучень за способом вираження головного слова 1 іменникове А пізня осінь 2 прислівникове Б гордитись батьком 3числівникове В дв а крокодили ;4 дієслвне Г повний сонця Д ...

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Установіть відповідність міжвидами словосполучень за способом вираження головного слова 1 іменникове А пізня осінь 2 прислівникове Б гордитись батьком 3числівникове В дв а крокодили ;4 дієслвне Г повний сонця Д надзвичайно гарно

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