Установи последовательность событий : поставь номера.Провозглашение России империей , открытие Московского университета , начало правления Екатерины 2 , отмена крепостного права , отечественная война с Наполеоном , п...
Установи последовательность событий : поставь номера.Провозглашение России империей , открытие Московского университета , начало правления Екатерины 2 , отмена крепостного права , отечественная война с Наполеоном , полёт человека в космос
Ответ(ы):
Ответил Гость:
В какой последовательности у Вас написано, так и нужно, только переставьте отмену крепостного права и войну с Наполеоном.