Установи последовательность событий : поставь номера.Провозглашение России империей , открытие Московского университета , начало правления Екатерины 2 , отмена крепостного права , отечественная война с Наполеоном , п...

Установи последовательность событий : поставь номера.Провозглашение России империей , открытие Московского университета , начало правления Екатерины 2 , отмена крепостного права , отечественная война с Наполеоном , полёт человека в космос

Ответ(ы):

Ответил Гость:
В какой последовательности у Вас написано, так и нужно, только переставьте отмену крепостного права и войну с Наполеоном. 
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