Установи связь между словам. Составь предложение: в, на, беседка,речки,парке,берегу стоит.Маленькая, мягкой, пронеслась, шуршит, мышка, подстилке, по. Вьющимися, проселочные,з мейками, дороги, протянулись. Дымкой, тум...

Установи связь между словам. Составь предложение: в, на, беседка,речки,парке,берегу стоит.Маленькая, мягкой, пронеслась, шуршит, мышка, подстилке, по. Вьющимися, проселочные,з мейками, дороги, протянулись. Дымкой, туман,земле, стелется, по, ползучей, молочной

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1. В парке на берегу речки стоит беседка 2. Маленькая мышка пронеслась по мягкой шуршащей подстилке. 3. Вьющимися змейками протянулись проселочные дороги. 4. Молочно ползущей дымкой стелется по земле туман. Надеюсь помогла)
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