Установи связь между словам. Составь предложение: в, на, беседка,речки,парке,берегу стоит.Маленькая, мягкой, пронеслась, шуршит, мышка, подстилке, по. Вьющимися, проселочные,з мейками, дороги, протянулись. Дымкой, тум...
Установи связь между словам. Составь предложение: в, на, беседка,речки,парке,берегу стоит.Маленькая, мягкой, пронеслась, шуршит, мышка, подстилке, по. Вьющимися, проселочные,з мейками, дороги, протянулись. Дымкой, туман,земле, стелется, по, ползучей, молочной
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1. В парке на берегу речки стоит беседка 2. Маленькая мышка пронеслась по мягкой шуршащей подстилке. 3. Вьющимися змейками протянулись проселочные дороги. 4. Молочно ползущей дымкой стелется по земле туман. Надеюсь помогла)