Установите хронологическую последовательность событий а) Венский конгресс, б) во??стание декабристов, в) Крымская война, г) Битва народ под Лейпцигом

История

Установите хронологическую последовательность событий а) Венский конгресс, б) во??стание декабристов, в) Крымская война, г) Битва народ под Лейпцигом

Автор: Гость