Установите наличие связи между средой обитания и типами питания эвглены зелёной

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Установите наличие связи между средой обитания и типами питания эвглены зелёной
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эвглена зелёная является одновременно и автотрофом и гетеротрофом. то есть она может питаться и готовыми органическими веществами и неорганическими производя из них органические. это объясняется наличием хлоропластов. как правило они живут в загрязнённых водоёмах где много органических веществ (здесь она видёт себя как гетеротроф)
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