Установите, о каком приборе идет речь: этот увеличительный прибор состоит из зрительной трубы, штатива со столиком и зеркала. а)штативная лупа б)ручная лупа в)световой микроскоп г)электронный микроскоп

Биология
Установите, о каком приборе идет речь: этот увеличительный прибор состоит из зрительной трубы, штатива со столиком и зеркала. а)штативная лупа б)ручная лупа в)световой микроскоп г)электронный микроскоп
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