Установите, о каком приборе идет речь: этот увеличительный прибор состоит из зрительной трубы, штатива со столиком и зеркала. а)штативная лупа б)ручная лупа в)световой микроскоп г)электронный микроскоп

Биология

Установите, о каком приборе идет речь: этот увеличительный прибор состоит из зрительной трубы, штатива со столиком и зеркала. а)штативная лупа б)ручная лупа в)световой микроскоп г)электронный микроскоп

Автор: Гость