Установите последовательность расположений представленных царства Растения в п??оцессе эволюции. а)берёза, б) хламидомонада, в) мох сфагнум г) тополь д) папоротник
Биология
Установите последовательность расположений представленных царства Растения в п??оцессе эволюции. а)берёза, б) хламидомонада, в) мох сфагнум г) тополь д) папоротник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б,в,д,а,г думаю что это уж правильно
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Русский язык
Математика
10 слив весят столько же,сколько весят 3 яблока и 1 груша,а6 слив и 1 яблоко-как 1 груша.Сколько слив надо забрать,чтобы их масса была равна массе ...
Математика