Установите правило ,по которому составлен ряд чисел,и продолжите его,записав еще 3числа: 3,5,8,12,17...

Математика
Установите правило ,по которому составлен ряд чисел,и продолжите его,записав еще 3числа: 3,5,8,12,17...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23,30,38 3+2=5, 5+3=8 8+4=12 12+5=17 17+6=23 23+7=30 30+8=38
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение линейной функции при данном значении аргумента: y=9x-7 при x=-2
Ответить
Алгебра
36=5*(х+3)(х-3)?Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Используя пары числовых выражений Составь верные равенства 60 разделить на 4 , 48 ра??делить на 3 , 90 разделить на 6 , 84 разделить на 7, и 36 раз...
Ответить
Математика
Представь проценты в виде несократимой дроби. 35%=
Ответить
Химия
Помогите!!!!! 2 аминобутановая кислота 1.+NaOH 2.+H2SO4 3.+ пропанол 2 4.+ глицин Написа??ь реакции со всеми!
Ответить