Установите правило ,по которому составлен ряд чисел,и продолжите его,записав еще 3числа: 3,5,8,12,17...
Математика
Установите правило ,по которому составлен ряд чисел,и продолжите его,записав еще 3числа: 3,5,8,12,17...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
23,30,38 3+2=5, 5+3=8 8+4=12 12+5=17 17+6=23 23+7=30 30+8=38
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