Установите соответстивие между графиками функций и формулами которые их задают 1) y=1|2x 2) y=-2\x 3) y=2\x 4) y=-1\2x \ это черта дробь пожалуйста помогите мне срочно нужно

Математика

Установите соответстивие между графиками функций и формулами которые их задают 1) y=1|2x 2) y=-2\x 3) y=2\x 4) y=-1\2x \ это черта дробь пожалуйста помогите мне срочно нужно

Автор: Гость