Установите соответстивие между графиками функций и формулами которые их задают 1) y=1|2x 2) y=-2\x 3) y=2\x 4) y=-1\2x \ это черта дробь пожалуйста помогите мне срочно нужно
Математика
Установите соответстивие между графиками функций и формулами которые их задают 1) y=1|2x 2) y=-2\x 3) y=2\x 4) y=-1\2x \ это черта дробь пожалуйста помогите мне срочно нужно
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На рисунке графики и функции подписаны
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