Установите соответствие: давление показатели а) 749 мм рт.ст.; 1) ниже нормы; б) 760 мм рт.ст.; 2) нормальное; в) 860 мм рт.ст.; 3) выше нормы. Разность между наибольшим и наименьшим значениями температуры воздуха называ...

География

Установите соответствие: давление показатели а) 749 мм рт.ст.; 1) ниже нормы; б) 760 мм рт.ст.; 2) нормальное; в) 860 мм рт.ст.; 3) выше нормы. Разность между наибольшим и наименьшим значениями температуры воздуха называется: а) давлением; б) движением воздуха; в) амплитудой; г) конденсацией. 3. Причиной неравномерного распределения солнечного тепла на поверхности Земли является: а) удаленность от солнца; б) шарообразность; в) разная мощность слоя атмосферы; 4. Атмосферное давление зависит от: а) силы ветра; б) направления ветра; в) разницы температуры воздуха; г) особенностей рельефа. Солнце бывает в зените на экваторе: а) 21 марта; б) 22 июня; в) 22 декабря; г) 1 января. Озоновый слой расположен в: а) тропосфере; б) стратосфере; в) мезосфере; г) экзосфере; д) термосфере. Заполните пропуск: воздушной оболочкой земли является - _________________ 8. Где наблюдается наименьшая мощность тропосферы: а) на полюсах; б) в умеренных широтах; в) на экваторе. Расположите этапы нагрева в правильной последовательности: а) нагрев воздуха; б) солнечные лучи; в) нагрев земной поверхности. В какое время летом, при ясной погоде, наблюдается наибольшая температура воздуха: а) в полдень; б) до полудня; в) после полудня. 10. Заполните пропуск: при подъёме в горы атмосферное давление…, на каждые 10,5 м на ….мм рт.ст. 11. Высчитайте атмосферное давление г. Народная. (Высоту вершин найдите на карте, АД у подножия гор возьмите условно за 760 мм рт.ст.) 12. В течение суток были зафиксированы следующие данные: max t=+2’C, min t=-8’C; Определите амплитуду и среднесуточную температуру.

Автор: Гость